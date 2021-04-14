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В Улан-Удэ строительство моста переместилось на правый берег Уды

В Улан-Удэ строительство моста переместилось на правый берег Уды
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В связи со строительством третьего моста через Уду пустят объездную дорогу

Во время строительства третьего моста через Уду транспортных ограничений для жителей микрорайона Лазо не будет. Будет устроена временная объездная дорога по улице Дальненогорная, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Генеральный подрядчик ведёт подготовку к бурению подземного путепровода с выходом в Железнодорожный район.

– В связи с этим планируется временная объездная дорога по улице Дальненагорная. Подрядчиком разработана схема проезда. Движение по ней начнется ориентировочно в конце апреля, предварительно на 50 дней, – сказал мэр Игорь Шутенков.


Работы на левом берегу реки стартовали ровно год назад. Там демонтировали вантовый мост, возвели колонны под пешеходный мост, произведены работы по нескольким опорам, перенесены инженерные сети. На правом берегу возведут две разноуровневые развязки (с улиц Лазо и 3-я Транспортная). Также проектом предусмотрен клеверный лист с улицы Лазо, на пересечении с железнодорожными путями будет тоннель.

– Очень надеемся, что у нас появятся новые маршруты. У нас 44 маршрут не идёт в центр города, что не очень удобно. Приходиться ездить с пересадкой. Ещё хотелось, чтобы укрепили и обустроили берега Уды. У нас много студентов, молодёжи. Появилось бы красивое место для прогулок улан-удэнцев, – поделился Виталий, житель микрорайона Лазо.

На строительство третьего моста через Уду из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года.

Ранее стало известно, что на третьем мосту не будет лифтов.




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