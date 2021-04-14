В Бурятии 63 человека победили коронавирус за сутки

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом держится на стабильном уровне
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на 14 апреля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 36 677. Из них 54% (19 515) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки коронавирус выявили у 41 человека. Из них 30 пациентов обследовали в связи с признаками ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Заболеваемость держится на стабильном уровне. Уже больше месяца больше ежедневно регистрируется в среднем 45 новых случаев (для сравнения, в октябре было более 200 новых больных каждый день). Отметим, за день до этого выявили 40 новых заражённых, что стало минимальным значением за долгое время.
Накануне вылечились 63 пациента с коронавирусом. Всего же с начала пандемии выздоровели 35 149 человек, или 95%.
Ситуация со смертностью остаётся напряжённой. С середины октября летальные исходы фиксируют ежедневно, лишь в этом месяце было два дня, когда никто из больных ковидом не умирал. За последние сутки скончался один человек. Всего же коронавирус забрал в Бурятии 809 жизней.
В стационарах республики сегодня получают лечение 424 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 292. В отделениях реанимации находится 55 пациентов (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65-ти – 17).
Занятость коечного фонда составляет 68 %. Из них свободно 198 коек.
Амбулаторное лечение проходят 305 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 615 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне на оперштабе рестораторам Бурятии пригрозили возвратом ограничительных мер в случае, если и дальше будут выявлять нарушения антиковидных требований.
Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня, чтобы туристы не завозили оттуда коронавирус.
В Бурятии 63 человека победили коронавирус за сутки
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