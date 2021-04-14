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В Бурятии врачи дали двум детям шанс услышать мир

В Бурятии врачи дали двум детям шанс услышать мир
Общество,  Фото:ДРКБ
Детям проведены сложнейшие операции

Начался пятидневный курс мастер-классов для команды врачей-оториноларингологов детской республиканской клинической больницы Улан-Удэ. Обучение проводит ведущий специалист детской оториноларингологии Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования (Москва), доцент, кандидат медицинских наук Олег Наумов.

У двух семилетних детей хронический средний отит, осложнённый холестеатомой - образованием, нередко возникающем при хроническом отите во внутреннем ухе. Разрастаясь, она разрушает нежные мелкие слуховые косточки, врастает в окружающие костные ткани.

Врач аккуратно отделил и удалил разросшееся образование, восстановил цепочку слуховых косточек. Закрыт дефект твёрдой мозговой оболочки, проведена каналопластика, восстановлена барабанная перепонка.

Каждая микрохирургическая операция длилась под микроскопом более двух часов.

- Коллектив врачей оториноларингологов детской республиканской клинической больницы Бурятии - молодой, активный. Вижу заинтересованные, горящие глаза. Думаю, детская оториноларингология республики берёт низкий старт на развитие высоких технологий , - говорит столичный врач.

Ассистировал на операциях Бэликто Балданов, заведующий ЛОР-отделением больницы. Проведены ещё два мастер-класса. Все врачи внимательно наблюдают за ходом операций как в операционном зале, так и онлайн, через видеомонитор, сообщили в ДРКБ.


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