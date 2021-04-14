Республиканский этап начнётся 26 апреля
В Бурятии стартовал приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года – 2021». Стать участниками конкурса могут семьи, проживающие в республике и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие или уже воспитавшие детей. Семьи должны активно участвовать в жизни своего района, иметь различные награды, уделять внимание эстетическому воспитанию детей, приобщать их к творчеству, искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.
Конкурс проводится по 6 номинациям: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель традиций» - хранители национальных и культурных традиций; «Семья – хранитель традиций» - профессиональные династии.
Региональный этап проводится в два тура:
- отборочный тур (на районном уровне) – с 6 по 23 апреля;
- финальный тур (на республиканском уровне) – с 26 апреля по 7 мая.
Заявки на участие в конкурсе семьи направляют в организационные комитеты в муниципальных районах и городских округах республики. Для участия необходимо заполнить заявку и приложить фото, видео, печатные материалы, рассказывающие о семье и характеризующие её достижения. Местные оргкомитеты в срок до 23 апреля рассматривают поступившие заявки и направляют в региональный оргкомитет.
Региональным оргкомитетом будут определены по одному победителю в каждой номинации. Информация об итогах будет опубликована на официальных сайтах правительства Бурятии и ведомств. Победители республиканского этапа примут участие во всероссийском конкурсе «Семья года – 2021». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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В Бурятии проходят отборочные туры конкурса «Семья года»
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