Улан-удэнцы напишут ветеранам «солдатские треугольники»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Оригинальные поздравления принимаются до 20 апреля



В Улан-Удэ проходит акция «Треугольник Победы». До 20 апреля горожане могут написать поздравления для ветеранов, тружеников тыла в виде «солдатских треугольников». Поздравления будут вручены адресатам на городских и районных праздничных мероприятиях, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



- Главный критерий – оригинальное художественное оформление, - пояснили в управлении по делам молодёжи.



К участию в акции приглашаются молодые специалисты дошкольных образовательных учреждений и детских школ искусств, общеобразовательные школы города, студенческая молодёжь, молодёжные общественные организации, молодые семьи, а также молодые люди от 14 до 35 лет.



До 20 апреля конкурсанты могут направить по поздравительные письма по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, каб. 62.



Награждение лучших участников состоится 27 апреля в 15:00 в кабинете 4 по улице Павлова,1. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 12+

