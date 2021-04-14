Волонтёры облагородят этнографический музей в Улан-Удэ

День заботы о памятниках истории и культуры отметят субботником



21 апреля в Улан-Удэ состоится акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Мероприятие пройдёт с 13:00 до 18:00 в этнографическом музее народов Забайкалья.



- Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры направлен на популяризацию бережного отношения к историческому и культурному наследию, - сообщает пресс-служба координационного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры Бурятии.



Волонтёры культуры совместно с сотрудниками музея проведут работы по облагораживанию территории музейного комплекса, а затем побывают на экскурсии по территории музея. Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для участия необходимо пройти регистрацию (https://dobro.ru/vacancy/10082629).



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