В Байкальске введён режим ЧС

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

На картах-накопителях БЦБК возникла опасность перелива надшламовых вод



Режим чрезвычайной ситуации введён 13 апреля в городе Байкальск Иркутской области. Мера связана с риском переполнения карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и возможностью перелива надшламовых вод.



Ранее глава региона Игорь Кобзев на заседании КЧС, где рассматривался вопрос «О понижении уровня надшламовых вод с карт ОАО «БЦБК», дал поручение соответствующим ведомствам провести комиссионное обследование Бабхинского и Солзанского полигонов, на территории которых находятся карты.



В состав комиссии вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба, Байкальского муниципального образования, думы Байкальска.



- Из-за обильных осадков, которые выпали этой зимой, существует опасность перелива талых вод в период снеготаяния и весенне-летнего паводка на рельеф местности. Требуется провести мероприятия по водопонижению, - прокомментировал ситуацию глава дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений Валентин Бороденко.



Для понижения уровня надшламовых вод с карт полигонов Солзанский и Бабхинский будет проведена очистка воды на локальных очистных сооружениях до нормативов качества, соответствующих приказу №83 министерства природных ресурсов РФ, с последующей доочисткой воды в существующих КОСах Байкальска. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

