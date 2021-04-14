 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 апреля

13 апреля

Популярное

В Байкальске введён режим ЧС

В Байкальске введён режим ЧС
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
На картах-накопителях БЦБК возникла опасность перелива надшламовых вод

Режим чрезвычайной ситуации введён 13 апреля в городе Байкальск Иркутской области. Мера связана с риском переполнения карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и возможностью перелива надшламовых вод.

Ранее глава региона Игорь Кобзев на заседании КЧС, где рассматривался вопрос «О понижении уровня надшламовых вод с карт ОАО «БЦБК», дал поручение соответствующим ведомствам провести комиссионное обследование Бабхинского и Солзанского полигонов, на территории которых находятся карты.

В состав комиссии вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба, Байкальского муниципального образования, думы Байкальска.

- Из-за обильных осадков, которые выпали этой зимой, существует опасность перелива талых вод в период снеготаяния и весенне-летнего паводка на рельеф местности. Требуется провести мероприятия по водопонижению, - прокомментировал ситуацию глава дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений Валентин Бороденко.

Для понижения уровня надшламовых вод с карт полигонов Солзанский и Бабхинский будет проведена очистка воды на локальных очистных сооружениях до нормативов качества, соответствующих приказу №83 министерства природных ресурсов РФ, с последующей доочисткой воды в существующих КОСах Байкальска. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Байкальск БЦБК ЧС экология загрязнение окружающей среды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ориентировщик из Бурятии отобрался на чемпионат Европы
Ориентировщик из Бурятии отобрался на чемпионат Европы
Общество, 14.04.2021
Дмитрий Патрин включён в состав сборной России
На уборку улиц вышли 900 улан-удэнцев
На уборку улиц вышли 900 улан-удэнцев
Общество, 14.04.2021
Убрано более 270 улиц и более 500 дворов
Бурятская лучница: «Был жуткий ветер, весело»
Бурятская лучница: «Был жуткий ветер, весело»
Общество, 14.04.2021
Участница этапа Гран-при Европы Светлана Гомбоева рассказала о том, как прошёл турнир
В дацанах Бурятии пройдёт трёхдневный молебен
В дацанах Бурятии пройдёт трёхдневный молебен
Общество, 14.04.2021
Хурал посвящён божеству Идаму Калачакре
Улан-Удэ ко Дню Победы украсят панно, флагами и стендами
Улан-Удэ ко Дню Победы украсят панно, флагами и стендами
Общество, 14.04.2021
Разработаны два варианта концепции оформления
В горах Бурятии лавиноопасно
В горах Бурятии лавиноопасно
Общество, 14.04.2021
Людей просят воздержаться от похода в горы
В Бурятии определят самых метких приставов России
В Бурятии определят самых метких приставов России
Общество, 14.04.2021
В Улан-Удэ приедут 40 приставов со всей страны
В Забайкалье корова второй раз родила телят-двойняшек
В Забайкалье корова второй раз родила телят-двойняшек
Общество, 14.04.2021
Телята появились на свет раньше срока
Пенсионерка из Бурятии отобралась в музыкальное шоу НТВ
Пенсионерка из Бурятии отобралась в музыкальное шоу НТВ
Общество, 14.04.2021
Жительница Тарбагатайского района выступит в шоу «Ты супер! 60+»
В Улан-Удэ малышка Адиса получит последний укол «Спинразы»
В Улан-Удэ малышка Адиса получит последний укол «Спинразы»
Общество, 14.04.2021
Следующим препаратом уже будет «Золгнесма», на которую собирали деньги
В Улан-Удэ отделение МРЭО продлевает график работы
В Улан-Удэ отделение МРЭО продлевает график работы
Общество, 14.04.2021
Изменения в графике будут действовать 1,5 месяца
Бурятский театр драмы работает над повышением доходов
Бурятский театр драмы работает над повышением доходов
Общество, 14.04.2021
Куратор Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров посетил Бурдрам
В Ангарске прокуратура начала проверку после выпуска «Мужское/Женское»
В Ангарске прокуратура начала проверку после выпуска «Мужское/Женское»
Общество, 14.04.2021
Мать заперла маленького сына в квартире на сутки
В Улан-Удэ частично закроют ж/д переезд
В Улан-Удэ частично закроют ж/д переезд
Общество, 14.04.2021
Движение будет ограничено на одну ночь
Главный санврач Бурятии просит не ездить за границу
Главный санврач Бурятии просит не ездить за границу
Общество, 14.04.2021
За 1,5 месяца в Бурятию из-за границы прибыло более 1200 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^