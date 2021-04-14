В селе в Иркутской области появилась частная пожарная часть

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сельчане будут помогать в борьбе с огнём



В селе Новожилкино Усольского района Иркутской области появилась пожарная часть частной пожарной охраны, предназначенная для прикрытия от пожаров отдалённых населённых пунктов.



Четыре жителя села прошли обучение на предприятии, аттестовались на право тушения пожаров, управление специальной техникой и получили соответствующие сертификаты. В случае тревоги дежурный пожарный соберёт свою команду и добровольцев, которых в муниципальном образовании насчитывается 16 человек, и прибудет к месту происшествия на пожарном автомобиле, сообщили в пресс-службе областного МЧС.



Администрация села предоставила помещение под гараж. В ближайшее время это пожарное депо реконструируют и максимально приспособят для пожарных автомобилей и для несения круглосуточного дежурства личным составом.



Подразделение частной пожарной команды будет прикрывать три населённых пункта Новожилкинского муниципального образования с населением 2780 человек: деревню Новожилкино, сёла Култук и Ключевая, а также три населённых пункта Большееланского муниципального образования: Большежилкина, Большую Елань и самое дальнее село Низовцева, до которого более 15 километров.



Представители частной пожарной охраны и главы двух муниципальных образований заключили трёхстороннее соглашение об охране этих населённых пунктов. Главная его цель – сотрудничество на безвозмездной основе. Эти пожарные будут задействоваться и в мероприятиях по предотвращению пожаров в населённых пунктах, в профилактических занятиях в школах и детских садах.



Глава Новожилкинского муниципального образования Анатолий Дашкевич отметил, что благодаря новому подразделению будет прикрыт большой куст – это 6 населённых пунктов на карте Усольского района. До ближайшего населённого пункта Тельма, где есть пожарно-спасательное подразделение, 40 минут езды. Таким образом, защита населения будет организована на более высоком уровне. Кроме того, развитие частной пожарной охраны в населённом пункте даст дополнительные возможности трудоустройства мужского населения.



В планах частного пожарного предприятия – закупить ещё один пожарный автомобиль, увеличить штат и открыть такую же пожарную часть в селе Подкаменная Шелеховского района, где под её защиту попадут 9 населённых пунктов.



- Как правило, частная пожарная охрана создаётся на предприятиях для защиты от пожаров и для обслуживания противопожарных систем. Поэтому можно сказать о том, что открытие частной пожарной части для защиты населённых пунктов это беспрецедентный случай в стране и хороший пример развития в области обеспечения безопасности населения для других муниципалитетов. Полноценное пожарное подразделение с боевым расчётом будет нести дежурство круглосуточно. Прикрытие отдалённых малочисленных населённых пунктов в приоритете, поскольку в них отсутствуют профессиональные подразделения пожарной охраны. Мы рекомендуем главам муниципальных образований создавать добровольные пожарные подразделения и взять на вооружение этот пилотный проект, - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Роман Пешков.





