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Бездомный забайкалец зарезал пенсионерку

Бездомный забайкалец зарезал пенсионерку
Общество,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Мужчина иногда помогал пожилой женщине

13 апреля около 19 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела пожилой женщины с признаками насильственной смерти в одном из домов в городе Хилке Забайкальского края. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело за убийство.

Установлено, что погибшей оказалась 66-летняя местная жительница. На теле женщины следователи обнаружили несколько ножевых ранений. Через несколько часов следователи задержали по подозрению в совершении преступления 33-летнего бездомного мужчину. При допросе подозреваемый полностью признался в убийстве.

Мужчина несколько лет был знаком с 66-летней женщиной, периодически женщина просила бездомного помочь наколоть дрова в обмен на продукты или алкоголь. Иногда пенсионерка позволяла распивать спиртное у себя дома.

Как установили следователи, подозреваемый совершил убийство, находясь в состоянии опьянения. В ходе ссоры с пожилой женщиной подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом, а сам скрылся. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы и предметы, назначили проведение судебных экспертиз, а также задержали подозреваемого на 48 часов. В настоящий момент готовятся документы для предъявления задержанному обвинения, а также для избрания в его отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край убийство
 
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