В Бурятии заблокировали группу «Вконтакте»

В группе распространяли запрещённую информацию



Прокуратура Заиграевского района Бурятии выявила, что на сайте социальной сети «Вконтакте» находится группа, оправдывающая допустимость насилия или жестокость.



По закону предусмотрено ограничение доступа к информации. В этой связи прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, содержащейся в группе «Вконтакте», запрещённой к распространению в стране.



Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда направлено в Роскомнадзор для включения сайта в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.



В настоящее время группа «Вконтакте» заблокирована, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

