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В Бурятии заблокировали группу «Вконтакте»

В Бурятии заблокировали группу «Вконтакте»
Общество,  Фото:pixabay.com.
В группе распространяли запрещённую информацию

Прокуратура Заиграевского района Бурятии выявила, что на сайте социальной сети «Вконтакте» находится группа, оправдывающая допустимость насилия или жестокость.

По закону предусмотрено ограничение доступа к информации. В этой связи прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, содержащейся в группе «Вконтакте», запрещённой к распространению в стране.

Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда направлено в Роскомнадзор для включения сайта в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.

В настоящее время группа «Вконтакте» заблокирована, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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