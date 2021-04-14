В группе распространяли запрещённую информацию
Прокуратура Заиграевского района Бурятии выявила, что на сайте социальной сети «Вконтакте» находится группа, оправдывающая допустимость насилия или жестокость.
По закону предусмотрено ограничение доступа к информации. В этой связи прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, содержащейся в группе «Вконтакте», запрещённой к распространению в стране.
Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда направлено в Роскомнадзор для включения сайта в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
В настоящее время группа «Вконтакте» заблокирована, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии заблокировали группу «Вконтакте»
Общество, Фото:
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