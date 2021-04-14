Оба преступления произошли на фоне алкогольного опьянения
В Иркутской области возбуждены два уголовных дела за убийства.
Так, 11 апреля вечером в городе Черемхово женщина ударила ножом своего сожителя в область груди. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. В этот же вечер в городе Усолье-Сибирское произошло аналогичное преступление. Женщина нанесла удар ножом в грудную клетку сожителю, от которого последний скончался на месте происшествия.
Оба преступления совершены женщинами в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения. Погибшие – ранее судимые неработающие люди.
- В настоящее время подозреваемые задержаны сотрудниками полиции, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Расследования уголовных дел продолжается.
В Иркутской области произошло два убийства
Общество, Фото:
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