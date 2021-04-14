В Улан-Удэ до +8
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 апреля по республике местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, ночью по Прибайкалью местами умеренные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днём +4,+9, местами +2,-3.
В Улан-Удэ возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 15 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +6,+8.
В Бурятии местами снег
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