В Бурятии местами снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ до +8



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 апреля по республике местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, ночью по Прибайкалью местами умеренные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днём +4,+9, местами +2,-3.



В Улан-Удэ возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 15 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +6,+8.

