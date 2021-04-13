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В Улан-Удэ можно попасть в музей за батарейки

В Улан-Удэ можно попасть в музей за батарейки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чтобы получить билет, нужно сдать отработанные батарейки

Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ объявил экологическую акцию «Сохраним природу». 10 батареек можно обменять на один входной билет в музей.

Отработанные элементы питания, выброшенные в мусор обычным способом, наносят большой вред.

- Каждый выброшенный источник питания может нанести существенный вред окружающей среде, а также здоровью людей и животных. Всё дело в химических соединениях, которые входят в состав устройства. Так, стандартный элемент питания включает: свинец, кадмий, ртуть, цинк, никель и щелочные соединения, - поясняют специалисты.

Акция продлится до 1 сентября.
этнографический музей экология
 
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