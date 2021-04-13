Чтобы получить билет, нужно сдать отработанные батарейки
Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ объявил экологическую акцию «Сохраним природу». 10 батареек можно обменять на один входной билет в музей.
Отработанные элементы питания, выброшенные в мусор обычным способом, наносят большой вред.
- Каждый выброшенный источник питания может нанести существенный вред окружающей среде, а также здоровью людей и животных. Всё дело в химических соединениях, которые входят в состав устройства. Так, стандартный элемент питания включает: свинец, кадмий, ртуть, цинк, никель и щелочные соединения, - поясняют специалисты.
Акция продлится до 1 сентября.
В Улан-Удэ можно попасть в музей за батарейки
Общество, Фото:
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