В Улан-Удэ можно попасть в музей за батарейки

Чтобы получить билет, нужно сдать отработанные батарейки



Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ объявил экологическую акцию «Сохраним природу». 10 батареек можно обменять на один входной билет в музей.



Отработанные элементы питания, выброшенные в мусор обычным способом, наносят большой вред.



- Каждый выброшенный источник питания может нанести существенный вред окружающей среде, а также здоровью людей и животных. Всё дело в химических соединениях, которые входят в состав устройства. Так, стандартный элемент питания включает: свинец, кадмий, ртуть, цинк, никель и щелочные соединения, - поясняют специалисты.



Акция продлится до 1 сентября.

