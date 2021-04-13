В Бурятии дали старт командно-штабному учению МЧС

Учение будет длиться три дня



Командно-штабное учение началось в Бурятии сегодня утром. Учение будет длиться три дня, с 13 по 15 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



На первом этапе учения спланирована отработка вопросов оповещения и приведения в готовность специальных сил и средств. На втором этапе отработают устранение последствий, вызванных весенним половодьем. Эти учения пройдут в Баргузинском районе. Завершающим этапом станет отработка борьбы с природными пожарами в Заиграевском районе.



В Улан-Удэ по сигналу тревоги будет приведена в готовность аэромобильная группировка МЧС.



В готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации спланирована группировка в количестве 1719 человек и 287 единиц техники, в том числе от МЧС России 197 человек и 38 единиц техники.

