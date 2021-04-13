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В Улан-Удэ близкие осуждённых смогли навестить их

В Улан-Удэ близкие осуждённых смогли навестить их
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В реабилитационном центре при колонии устроили день открытых дверей

Для родственников осуждённых женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии №7 в Улан-Удэ, состоялся день открытых дверей. На этот раз свои двери распахнул реабилитационный центр «Аврора», действующий при женской колонии.

Сотрудники учреждения провели для гостей экскурсию. Они побывали в швейном цехе, где трудятся осуждённые, и ознакомились с условиями их проживания в реабилитационном центре

В столовой родственникам продемонстрировали видеоролики о жизни осуждённых.

После осуждённые смогли пообщаться с родными и близкими, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Реабилитационный центр «Аврора» при колонии открылся в 2018 году
колония день открытых дверей
 
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