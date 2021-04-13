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В Забайкалье рассказали о праздновании Дня Победы в крае

В Забайкалье рассказали о праздновании Дня Победы в крае
Общество,  Фото:pixabay.com
Основные торжества стартуют со спортивных мероприятий, объединённых под девизом «Спорт – Победе»

В Чите состоялось заседание краевого организационного комитета «Победа». На нём министр культуры региона Ирина Левкович представила концепцию празднования 76-й годовщины Великой Победы в Забайкалье. По словам руководителя ведомства, определена основная идея при проведении мероприятий: война и победа глазами забайкальцев.

- В регионе началась активная работа по организации празднования. Разработан официальный брендбук, составлены планы мероприятий, дан старт онлайн- и оффлайн-акциям на территории региона. В рамках празднования Дня Победы министерство культуры Забайкальского края предлагает тематические проекты, акции, флешмобы, концертные программы разной направленности, стать участником которых возможно с апреля по сентябрь 2021 года, - рассказала Ирина Левкович.

Глава министерства культуры Забайкалья отметила, что основные торжества начнутся 8 мая. В этот день по всему краю пройдут мероприятия под девизом «Спорт – Победе». Запланированы проект «Проспект мира», велопробег «Марафон Победы», стритбол на «Кубок Победы», работа спортивных площадок и показательные выступления спортивных федераций края и многое другое. На стадионе «Локомотив» состоится матч Победы, перед которым будет организована театрализованная реконструкция матча военного времени. Затем зрители увидят настоящее футбольное состязание между командами из Читы и Смоленска.

В День Победы в Чите планируется организация военного парада, акции «Бессмертный полк» и торжественного митинга. Будут работать тематические площадки, объединённые концепцией «Дорога жизни». Ярким моментом праздника станет работа фронтовых бригад. Артисты и волонтёры приедут с праздничными поздравлениями к местам проживания ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны.

- Новым региональным проектом этого года станет масштабная музейная экспозиция на площади Ленина. Проведена большая подготовительная работа и разработана карта боевой славы и трудовой доблести Забайкалья. На ней обозначен вклад региона в общее дело Победы: добыча, заготовки, поставки, места дислокации жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Каждый сможет поучаствовать в музейном квесте «Война и Победа глазами забайкальцев», который посвящён поддержке инициативы присвоения городу Чите звания «Город трудовой доблести», - добавила Ирина Левкович.

Завершением праздничных мероприятий в Чите станет театрализованный концерт «Слава ратная России». В нём будет показана связующая нить героических поступков во имя Победы и мира со времён Александра Невского до героизма Алдара Цыденжапова. Итог дня подведёт праздничный салют и фейерверк. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край День Победы Чита
 
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