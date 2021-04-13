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Иркутская область отпразднует Всемирный день окружающей среды

Иркутская область отпразднует Всемирный день окружающей среды
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе проведут конкурс и открытый урок, посвящённые защите природы

Иркутская область примет участие в праздновании Всемирного дня окружающей среды и десятилетия ООН по восстановлению экосистем. В рамках празднования планируется провести посадку деревьев, очистку водоёмов и просветительские акции.

С 14 апреля по 15 мая в регионе состоится конкурс творческих работ и командных мероприятий «Будущее планеты Земля в моих руках». В нём примут участие обучающиеся государственных и муниципальных образовательных организаций, студенты вузов. Участникам будет предложено 5 номинаций: эссе; фотография; видеоролик; совместная экологическая акция школьных команд, направленная на защиту окружающей природы и экологическое просвещение; методическая разработка классного часа или урока для педагогов учебных организаций.

14 апреля, в день старта конкурса, пройдёт открытый урок для школьников Иркутской области на площадке школы №47. Запись урока будет выложена на сайт конкурса. Специалисты кафедры международного права Иркутского государственного университета расскажут о целях устойчивого развития и задачах программы окружающей среды ООН.

4 июня состоится награждение победителей. 5 июня участники конкурса примут участие в акции по уборке и посадке деревьев, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение 6+
экология природоохранная деятельность Иркутская область конкурс открытый урок
 
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