В Улан-Удэ стоящих на учёте подростков сводили в храм

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Батюшка пригласил детей на богослужения



Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции организовали экскурсию для несовершеннолетних, состоящих на учёте. Подростков сводили в храм Вознесения Господня в Улан-Удэ.



- Многие несовершеннолетние впервые переступили порог храма и с интересом рассматривали его убранство и иконы. Священник Виталий Никитин рассказал подросткам историю восстановления храма и поведал о таинствах православной церкви, - сообщает УФСИН по Бурятии.



В конце экскурсии священник ответил на вопросы ребят и пригласил посещать богослужения.

