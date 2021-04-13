Батюшка пригласил детей на богослужения
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции организовали экскурсию для несовершеннолетних, состоящих на учёте. Подростков сводили в храм Вознесения Господня в Улан-Удэ.
- Многие несовершеннолетние впервые переступили порог храма и с интересом рассматривали его убранство и иконы. Священник Виталий Никитин рассказал подросткам историю восстановления храма и поведал о таинствах православной церкви, - сообщает УФСИН по Бурятии.
В конце экскурсии священник ответил на вопросы ребят и пригласил посещать богослужения.
В Улан-Удэ стоящих на учёте подростков сводили в храм
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Учение будет длиться три дня
В реабилитационном центре при колонии устроили день открытых дверей
Россия закрывает авиасообщение с Турцией с 15 апреля
Сотрудники вышли на субботник
На открытии спортзала провели соревнования
Батюшка пригласил детей на богослужения
В ближайшие дни ожидается непогода
Туристов будут возить до 30 октября
Росгвардейцы провели необычные занятия
В школе, где возмущаются родители, их претензии опровергают
На трассе произошло ДТП
Барельеф появился в честь 80-летия со дня рождения композитора Анатолия Андреева
Улан-Удэ начал готовиться ко Дню Победы
Пресс-секретарь президента заявил, что ему об этом не известно
Этот эпизод посвящён Дню космонавтики