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В Улан-Удэ стоящих на учёте подростков сводили в храм

В Улан-Удэ стоящих на учёте подростков сводили в храм
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Батюшка пригласил детей на богослужения

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции организовали экскурсию для несовершеннолетних, состоящих на учёте. Подростков сводили в храм Вознесения Господня в Улан-Удэ.

- Многие несовершеннолетние впервые переступили порог храма и с интересом рассматривали его убранство и иконы. Священник Виталий Никитин рассказал подросткам историю восстановления храма и поведал о таинствах православной церкви, - сообщает УФСИН по Бурятии.

В конце экскурсии священник ответил на вопросы ребят и пригласил посещать богослужения.
православие УФСИН
 
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