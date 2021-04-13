В Забайкалье начнёт регулярные рейсы новая электричка

Открылась продажа билетов на новый пригородный поезд Чита – Сретенск
С 13 апреля открыта продажа билетов на новый прямой пригородный пассажирский поезд №6556/6555 сообщением Чита – Сретенск. Его регулярные рейсы начнутся с 23 апреля.
Из Читы поезд будет отправляться по пятницам, из Сретенска – по воскресеньям. Маршрут предусматривает 17 промежуточных остановок, время в пути – около девяти часов. В случае повышенного спроса на поездки по маршруту у пассажиров и по согласованию с заказчиком может быть скорректирована составность поезда и частота его курсирования.
Проездной документ можно оформить как пригородных кассах на станции Чита-2, так и в пригородном поезде. Стоимость билета составит 950 рублей.
Напомним, что с февраля 2020 года в Забайкалье было восстановлено движение беспересадочного прицепного вагона сообщением Чита – Сретенск. Для удобства пассажиров он также продолжит курсировать с периодичностью один раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.
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