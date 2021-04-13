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Стартовал международный фотоконкурс о Байкале и Хубсугуле

Стартовал международный фотоконкурс о Байкале и Хубсугуле
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат ценные призы

Объявлен старт дебютного международного фотоконкурса на тему «Сохраним жизнь мировых жемчужин - озёр Байкал и Хубсугул». Мероприятие посвящено 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией и проводится в рамках Года Байкала в Иркутской области.

Принять участие в конкурсе может любой желающий: профессиональный фотограф или любитель, для этого достаточно направить простую заявку и конкурсное фото на электронную почту конкурса. Принимаются работы на номинации: «Пейзаж»; «Дикие животные»; «Человек и природа» (люди, живущие на берегах озёр Байкал и Хубсугул: лица, характеры, национальный колорит, выраженный через обряды, быт, одежду, в том числе крупноплановый портрет); «Юный фотограф» (номинация для детей в возрасте до 16 лет); «Мобильная фотография» (фотографии, снятые с помощью смартфона и отражающие любую из номинаций конкурса). Каждый участник конкурса имеет право представить на фотоконкурс не более 10 работ.

Представленные фотографии должны соответствовать всем техническим требованиям и сопровождаться информацией о съёмке, указанной в заявке. Работы на участие в конкурсе должны быть отправлены не позднее 30 сентября 2021 года на электронную почту конкурса savelifelakes@gmail.com.

Все фотоработы участников будут публиковаться на странице конкурса на Фейсбуке, регулярно размещаться официальных сайтах научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека и Иркутского областного отделения всероссийского общества охраны природы.

Победители конкурса в каждой номинации будет определены конкурсной комиссией. Они получат ценные призы, также всем участникам фотоконкурса будут вручены подарки от спонсоров. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского отделения ВООП.

Возрастное ограничение 0+
Байкал Хубсугул фотоконкурс конкурс природа
 
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