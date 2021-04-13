Победители получат ценные призы
Объявлен старт дебютного международного фотоконкурса на тему «Сохраним жизнь мировых жемчужин - озёр Байкал и Хубсугул». Мероприятие посвящено 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией и проводится в рамках Года Байкала в Иркутской области.
Принять участие в конкурсе может любой желающий: профессиональный фотограф или любитель, для этого достаточно направить простую заявку и конкурсное фото на электронную почту конкурса. Принимаются работы на номинации: «Пейзаж»; «Дикие животные»; «Человек и природа» (люди, живущие на берегах озёр Байкал и Хубсугул: лица, характеры, национальный колорит, выраженный через обряды, быт, одежду, в том числе крупноплановый портрет); «Юный фотограф» (номинация для детей в возрасте до 16 лет); «Мобильная фотография» (фотографии, снятые с помощью смартфона и отражающие любую из номинаций конкурса). Каждый участник конкурса имеет право представить на фотоконкурс не более 10 работ.
Представленные фотографии должны соответствовать всем техническим требованиям и сопровождаться информацией о съёмке, указанной в заявке. Работы на участие в конкурсе должны быть отправлены не позднее 30 сентября 2021 года на электронную почту конкурса savelifelakes@gmail.com.
Все фотоработы участников будут публиковаться на странице конкурса на Фейсбуке, регулярно размещаться официальных сайтах научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека и Иркутского областного отделения всероссийского общества охраны природы.
Победители конкурса в каждой номинации будет определены конкурсной комиссией. Они получат ценные призы, также всем участникам фотоконкурса будут вручены подарки от спонсоров. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского отделения ВООП.
Возрастное ограничение 0+
Стартовал международный фотоконкурс о Байкале и Хубсугуле
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В турнире примут участие 13 команд
Победители получат ценные призы
Турнир прошёл в местности Тологой Иволгинского района
Малышка родилась в день космонавтики
В ходе контрольной проверки военные применили комплексы «Лесочек» и «Борисоглебск-2»
Победителями стали команды «СШ №5 2007», «Голеадор-1» и «Спарта»
Победу в краевом турнире «Һээр шаалга» одержал спортсмен из села Цаган-Ола
В регионе проведут конкурс и открытый урок, посвящённые защите природы
В России приведут в порядок более 300 подобных дорог
Открылась продажа билетов на новый пригородный поезд Чита – Сретенск
Торжественное открытие состоится 19 апреля в художественном музее имени Ц.С. Сампилова
Спортсмены завоевали 20 медалей
Соревнования выиграла команда из Иркутска
Соревнования пройдут в ФСК с 10 по 13 мая
Галсан Базаржапов стал сильнейшим среди мужчин в классическом луке