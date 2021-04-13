Росгвардейцы провели необычные занятия
В средней школе № 18 в Улан-Удэ прошли занятия по самообороне и радиационной, химической и биологической защите.
- Для кадетов 5-6 классов провели вводный урок о понятиях войск радиационной, химической и биологической защиты. Специалисты рассказали, какие вооружения и средства имеются в войсках национальной гвардии. Ребята узнали, что такое огнеметно-зажигательная система, какие средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи существуют, как выполняются нормативы по радиационной, химической и биологической защите. В конце урока показали патриотический фильм о войсках РХБ защиты, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Кадетам продемонстрировали особенности каждого из специальных костюмов, в каких условиях внешней среды их можно использовать, какие существуют условные знаки и жесты для внутренних переговоров.
В спортивном зале школы сотрудники ОМОН «Кречет» для школьников 7-8 классов провели занятие по физической подготовке, познакомили кадетов с основными приемами самозащиты, с особенностями самообороны на улице и в помещении. Под контролем спецназовцев дети отработали полученные знания на практике и самостоятельно обезвредили условного нападающего.
Школа №18 – подшефная для Росгвардии.
В Улан-Удэ ОМОНовцы показали приёмы кадетам
Общество, Фото:
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