На трассе произошло ДТП
Сегодня на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии введено реверсивное движение. Причина – произошедшее ДТП.
- С 13:40 на 266 км трассы движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Об открытии движения по двум полосам будет сообщено дополнительно, - сообщает Упрдор «Южный Байкал».
При возникновении чрезвычайной ситуации на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
На участке трассы «Байкал» в Бурятии ввели реверсивное движение
Общество, Фото:
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