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На участке трассы «Байкал» в Бурятии ввели реверсивное движение

На участке трассы «Байкал» в Бурятии ввели реверсивное движение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На трассе произошло ДТП

Сегодня на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии введено реверсивное движение. Причина – произошедшее ДТП.

- С 13:40 на 266 км трассы движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Об открытии движения по двум полосам будет сообщено дополнительно, - сообщает Упрдор «Южный Байкал».

При возникновении чрезвычайной ситуации на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.

ДТП реверсивное движение федеральная трасса
 
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