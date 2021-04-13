На участке трассы «Байкал» в Бурятии ввели реверсивное движение

На трассе произошло ДТП



Сегодня на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии введено реверсивное движение. Причина – произошедшее ДТП.



- С 13:40 на 266 км трассы движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Об открытии движения по двум полосам будет сообщено дополнительно, - сообщает Упрдор «Южный Байкал».



При возникновении чрезвычайной ситуации на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.



