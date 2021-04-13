В ходе контрольной проверки военные применили комплексы «Лесочек» и «Борисоглебск-2»
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения, дислоцированного в Бурятии, провели тактико-специальные учения с применением современных комплексов РЭБ.
- Условный противник установил радиоуправляемые фугасы на пути следования колонны. Для защиты личного состава и техники специалисты РЭБ применили малогабаритные комплексы «Лесочек», установленные на автомобильную технику, что позволило предотвратить детонацию взрывных устройств, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
- По прибытию в заданный район военнослужащие развернули комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и новейшую станцию «Поле-21», которая способна подавить сотовую связь, GPS навигацию, радиосвязь авиации условного противника на высоких частотах и вывести из строя беспилотные летательные аппараты. Для защиты своих радиоэлектронных средств от ударов высокоточного оружия, специалисты РЭБ использовали станцию «Ртуть-БМ», создав так называемый купол защиты от попадания артиллерийских боеприпасов, оснащённых радиовзрывателями.
Остальные автоматизированные станции помех комплекса «Борисоглебска-2» нарушили систему управления наземных средств условного противника в различных диапазонах, в том числе подавив запасные коротковолновые частоты и установив устойчивые радиопомехи.
В Бурятии комплексы РЭБ нарушили планы условного противника
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