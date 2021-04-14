Чита и Братск обменяются гастролями драмтеатров

В Иркутской области и Забайкалье пройдут «Большие гастроли»



Братский драматический театр и Забайкальский краевой драматический театр вошли во всероссийский гастрольно-концертный план «Больших гастролей», сформированный на 2021 год. Организацией гастролей занимается Росконцерт. Таким образом, братские спектакли увидят в Чите, а братчане будут иметь возможность близко познакомиться с творчеством театра из Забайкалья.



Краевой драматический театр из Читы привезёт в Братск пять спектаклей. Столько же спектаклей драматический театр Братска представит на читинской сцене. Гастрольная афиша будет, в основном, содержать смешные, душевные и зрелищные постановки. Так, Забайкальский краевой драматический театр покажет комедии «Тартюф», «Ханума», «Авантюристки поневоле», трагифарс «Зойкина квартира», сказку «Старик Хоттабыч». А Братский драматический сыграет в Чите спектакли «Номер 13», «Панночка», «Балаган», «В контакте» и клоунаду для детей «Что такое этикет?».



- Из-за пандемии сорвались обменные гастроли Братского и Бийского драматических театров, и мы уже не надеялись, что вновь попадём в отбор. Но Братский драматический театр снова включили в программу «Большие гастроли - 2021», и мы очень надеемся, что ничто не помешает осуществить планы, - рассказала директор Братского драматического театра Любовь Кудряшова. - Это будет первый опыт участия Братского драматического в столь масштабном проекте, ведь география «Больших гастролей» охватывает всю страну, в программе участвуют лучшие театры России. Мы постараемся, чтобы братский театр остался в памяти читинцев как профессиональный, яркий, талантливый коллектив. В свою очередь, сделаем все, чтобы гостям было в Братске комфортно и как можно больше братчан пришли на встречу с Читинским театром.



Гастроли Забайкальского краевого драматического театра пройдут на нескольких площадках. Спектакли смогут увидеть жители всех районов Братска и даже Вихоревки. Гастроли состоятся в июне, сообщает пресс-служба администрации Братска.

