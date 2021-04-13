В Забайкалье отец зарегистрировал дочь сразу после рождения

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Малышка родилась в день космонавтики



Редкой по скорости стала регистрация рождения в отделе ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Забайкальского края. Папа зарегистрировал рождение своего ребёнка, ещё не увидев его – прямиком из роддома в день рождения.



- Современными нормами на регистрацию рождения родителям отводится месяц. Большинство приходит регистрировать своих детей, когда их уже привезли домой, разобрались с первоначальными хлопотами. Небольшая часть родителей посещает органы ЗАГС по пути из роддома. Но случаев, чтобы ребёнка зарегистрировали в день его рождения – современная история органов ЗАГС не знает, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.



Девочка родилась 12 апреля в семье Ивана и Виктории. Она стала для них третьим по счёту ребёнком. Отец назвал её именем Анастасия, что означает «воскресение».



- Но если бы у меня родился сын, я бы без сомнений назвал его Юрием – [в честь] 60-летия выхода в космос Юрия Гагарина, - прокомментировал пришедший для регистрации отец.

