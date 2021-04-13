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В Бурятии отремонтируют дороги, ведущие к туробъектам

В Бурятии отремонтируют дороги, ведущие к туробъектам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В России приведут в порядок более 300 подобных дорог

В Бурятии отремонтируют дороги, ведущие к туристическим объектам. Накануне об этом шла речь на заседании правительства России. Внимание руководителей регионов обратили на необходимость полного выполнения всех запланированных в этом году работ по ремонту, реконструкции и строительству дорог к туробъектам.

- В этом году должно быть отремонтировано более 300 дорог к туристическим объектам. Их протяжённость составляет порядка 1,5 тыс. км. На эти цели выделено почти 20 млрд рублей, - заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

В частности, в столице Бурятии, дорожники отремонтируют улицу, ведущую к этнографическому музею народов Забайкалья. Работы пройдут на отрезке от рынка «Тумэр Морин» до отворота к центру восточной медицины.

Кроме того, в Улан-Удэ запланирован ремонт дороги протяжённостью около 1 км по бульвару Карла Маркса. Дорога располагается в густонаселённом жилом районе и обеспечивает подъезд Русскому драматическому театру имени Бестужева и памятнику «Мэргэн - стрелок из лука».

Также отремонтируют улицу Комсомольскую. Она ведёт к скверу Пограничников, где установлен памятник герою пограничнику Николаю Петрову. К буддийскому храму «Гандан Жамба Лин» ведут две улицы Красногвардейская и Заудинская. Они тоже будут отремонтированы в этом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Бурятия дорожный ремонт туризм
 
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