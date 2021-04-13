В России, возможно, продлят майские праздники

Пресс-секретарь президента заявил, что ему об этом не известно



Правительство и администрация президента изучают идею продления майских праздников, сообщило со ссылкой на свои источники издание Octagon. По словам собеседников издания, подобный сценарий развития среди прочих подготовил для правительства Роспотребнадзор — в качестве возможной меры предупреждения распространения коронавируса.



Инициативу Роспотребнадзора обсуждают в правительстве и в администрации президента, однако общего решения пока нет, сообщает издание.



В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об обсуждении в Кремле и правительстве идеи сделать нерабочими дни между первыми и вторыми майскими праздниками, передает РБК.



В этом году, согласно опубликованному в декабре календарю Роструда, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Дни с 4 по 7 — официально рабочие дни.







