В Бурятии лесхоз получил два новых «УАЗа»

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Автомобили поступили в Кижингинский район



Два новых автомобиля повышенной проходимости «УАЗ» поступили в Кудунский лесхоз в Кижингинском районе Бурятии.



На таких автомобилях лесники патрулируют леса, а также доставляют лесопожарные группы и оборудование на пожары.



- Машины очень компактные, но в тоже время вместительные и очень шустрые. Поэтому лесопожарная группа со всем оборудованием на таком автомобиле может незамедлительно выехать к месту возгорания и не дать огню распространиться, - поделилась руководитель Кудунского лесхоза Ольга Смолина.



В 2020 году в Кудунский лесхоз поступила лесопожарная автоцистерна. С помощью громкоговорителя, которым оснащена автоцистерна, лесники напоминают местным жителям о правилах безопасности.



В прошлом году на территории Кудунского лесничества лесных пожаров не было, сообщили в агентстве лесного хозяйства.



