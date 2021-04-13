Трое мужчин перелетели Байкал на воздушном шаре

Полёт был приурочен к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос
12 апреля воздухоплаватели перелетели Байкал на воздушном шаре. Они преодолели этот путь за три часа пять минут.
- Состоялся рекордный полёт через Байкал и Хамар-Дабанский хребет. Мы с друзьями из Новосибирска и Улан-Удэ преодолели 131 км за 3 часа 5 минут, - сообщается в аккаунте клуба «Воздухоплаватели» из Хабаровска.
⠀
Событие было приурочено к 60-летию первого полёта человека в космос. Трое мужчин стартовали из посёлка Большое Голоустное в Иркутской области с радостными криками «Поехали».
В итоге воздухоплаватели приземлились в Селенгинском районе Буряти. «Очень жёсткая посадка. Немного повредили аэростат, но мы это сделали! Рекорд поставлен», - радуются они.
Автомобили поступили в Кижингинский район
Полёт был приурочен к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос
Госпитализировано более 400 пациентов с коронавирусом
Беспилотный летальный аппарат вертолётного типа лучше коптеров и дронов
В трамваях прошла акция «108 минут»
Родители тяжелобольной Адисы провели прямой эфир после закрытия сбора средств
Сегодня девушку ждёт серьёзная операция
Тренировки проходят ежедневно
Уволенный охранник противотуберкулёзного диспансера заявил о нарушенных правах
Юрлицу назначен штраф
Семена будут использованы для восстановления леса
Отсутствие теплоизоляции выявила прокуратура
Подведены итоги республиканского конкурса по созданию талисмана
В программе фестиваля – спектакли, выставка, кинопоказы, лекции и мастер-классы
В республике сохранится прохладная погода