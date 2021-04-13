Трое мужчин перелетели Байкал на воздушном шаре

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Событие было приурочено к 60-летию первого полёта человека в космос. Трое мужчин стартовали из посёлка Большое Голоустное в Иркутской области с радостными криками «Поехали».



В итоге воздухоплаватели приземлились в Селенгинском районе Буряти. «Очень жёсткая посадка. Немного повредили аэростат, но мы это сделали! Рекорд поставлен», - радуются они.

Событие было приурочено к 60-летию первого полёта человека в космос. Трое мужчин стартовали из посёлка Большое Голоустное в Иркутской области с радостными криками «Поехали».В итоге воздухоплаватели приземлились в Селенгинском районе Буряти. «Очень жёсткая посадка. Немного повредили аэростат, но мы это сделали! Рекорд поставлен», - радуются они.





12 апреля воздухоплаватели перелетели Байкал на воздушном шаре. Они преодолели этот путь за три часа пять минут.- Состоялся рекордный полёт через Байкал и Хамар-Дабанский хребет. Мы с друзьями из Новосибирска и Улан-Удэ преодолели 131 км за 3 часа 5 минут, - сообщается в аккаунте клуба «Воздухоплаватели» из Хабаровска.