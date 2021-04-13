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В Бурятии соревновались в технике горного туризма

В Бурятии соревновались в технике горного туризма
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир прошёл в местности Тологой Иволгинского района

С 10 по 11 апреля в Бурятии после годичного перерыва состоялись ХV традиционные открытые республиканские соревнования по технике горного туризма памяти С.Д. Балданова. На протяжении двух дней команды соревновались в классах «А» и «Б» на этапах «Скала», «Поисково-спасательные работы» и «Горный бег», сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма РБ.

Всего в соревнованиях участвовало тринадцать команд, из них по классу «А» – 5 команд, по классу «Б» – 8. В турнире в Иволгинском районе приняли участие команды республиканской поисково-спасательной службы, республиканского многоуровневого колледжа, ДЮСШ г. Гусиноозёрск, горного движения «Хан-Тенгри», «Вершина» Байкальского колледжа туризма и сервиса, «Эдельвейс» п. Селенгинск Кабанского района, «Титаник» п. Новокижингинск Кижингинского района, «Кедр» Иволгинского района, «Сэлэнгэ» г. Гусиноозёрск, городского центра детско-юношеского туризма, ресурсного центра ПВТС, сборная ФСТ.

Победителями стали:

Класс «А»

Этап «Горный бег»
1 место - команда БРПСС
2 место - команда «Хан-Тенгри»
3 место - команда РМК

Личный зачёт. Юноши
1 место - Цыдыпов Б. (БРПСС)
2 место - Патрушев А. (РМК)
3 место - Селиванов А. («Хан-Тенгри»)

Личный зачёт. Девушки
1 место - Атласова Д. (БРПСС)
2 место - Вершинина Е. («Хан-Тенгри»)
3 место - Савина М.(«Хан-Тенгри»)

Этап «Скала»
1 место - сборная ФСТ
2 место - команда «Хан-Тенгри»
3 место - команда БРПСС

Этап «Поисково-спасательные работы»
1 место - сборная ФСТ
2 место - команда БРПСС
3 место - команда «Хан-Тенгри»

Общекомандные результаты
1 место - сборная ФСТ
2 место - команда БРПСС
3 место - команда «Хан-Тенгри»
4 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск
5 место - команда РМК

Класс «Б»

Этап «Горный бег» (младшая группа)
1 место - команда «Эдельвейс»
2 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск - 1
3 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск – 2

Личный зачёт. Юноши
1 место - Куприянов Ю. (ДЮСШ г. Гусиноозерск - 1)
2 место - Борисов А. («Эдельвейс»)
3 место - Глушков Ю. («Эдельвейс»)

Личный зачёт. Девушки
1 место - Суханова А. («Титаник»)
2 место - Новолодская К. («Эдельвейс»)
3 место - Фрышкина М. («Эдельвейс»)

Этап «Горный бег» (старшая группа)
1 место - команда «Вершина»
2 место - команда ГЦ «Дюнтур»

Личный зачёт. Юноши
1 место - Бочаров Д. (ГЦ «Дюнтур»)
2 место - Фелоновский Н. («Вершина»)
3 место - Розвизев И. (ГЦ «Дюнтур»)

Личный зачёт. Девушки
1 место - Козулина В. («Вершина»)
2 место - Силкина А. («Вершина»)
3 место - Токмакова К. (ГЦ «Дюнтур»)

Этап «Скала» (младшая группа)
1 место - команда «Эдельвейс»
2 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск – 2
3 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск – 1

Этап «Скала» (старшая группа)
1 место - команда ГЦ «Дюнтур»
2 место - команда «Вершина»

Этап «ПТС» (младшая группа)
1 место - команда «Эдельвейс»
2 место - команда «Титаник»
3 место - команда «Кедр»

Этап «ПТС» (старшая группа)
1 место - команда «Вершина»
2 место - команда ГЦ «Дюнтур»

Общекомандные результаты (младшая группа)
1 место - команда «Эдельвейс»
2 место - команда «Кедр»
3 место - команда «Титаник»
4 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск – 2
4 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск – 1
5 место - команда «Сэлэнгэ»

Общекомандные результаты (старшая группа)
1 место - команда «Вершина»
2 место - команда ГЦ «Дюнтур»
Бурятия спортивный туризм горный туризм спорт Иволгинский район соревнования
 
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