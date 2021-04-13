В Бурятии соревновались в технике горного туризма



Этап «Горный бег»

1 место - команда БРПСС

2 место - команда «Хан-Тенгри»

3 место - команда РМК



Личный зачёт. Юноши

1 место - Цыдыпов Б. (БРПСС)

2 место - Патрушев А. (РМК)

3 место - Селиванов А. («Хан-Тенгри»)



Личный зачёт. Девушки

1 место - Атласова Д. (БРПСС)

2 место - Вершинина Е. («Хан-Тенгри»)

3 место - Савина М.(«Хан-Тенгри»)



Этап «Скала»

1 место - сборная ФСТ

2 место - команда «Хан-Тенгри»

3 место - команда БРПСС



Этап «Поисково-спасательные работы»

1 место - сборная ФСТ

2 место - команда БРПСС

3 место - команда «Хан-Тенгри»



Общекомандные результаты

1 место - сборная ФСТ

2 место - команда БРПСС

3 место - команда «Хан-Тенгри»

4 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск

5 место - команда РМК



Класс «Б»



Этап «Горный бег» (младшая группа)

1 место - команда «Эдельвейс»

2 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск - 1

3 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск – 2



Личный зачёт. Юноши

1 место - Куприянов Ю. (ДЮСШ г. Гусиноозерск - 1)

2 место - Борисов А. («Эдельвейс»)

3 место - Глушков Ю. («Эдельвейс»)



Личный зачёт. Девушки

1 место - Суханова А. («Титаник»)

2 место - Новолодская К. («Эдельвейс»)

3 место - Фрышкина М. («Эдельвейс»)



Этап «Горный бег» (старшая группа)

1 место - команда «Вершина»

2 место - команда ГЦ «Дюнтур»



Личный зачёт. Юноши

1 место - Бочаров Д. (ГЦ «Дюнтур»)

2 место - Фелоновский Н. («Вершина»)

3 место - Розвизев И. (ГЦ «Дюнтур»)



Личный зачёт. Девушки

1 место - Козулина В. («Вершина»)

2 место - Силкина А. («Вершина»)

3 место - Токмакова К. (ГЦ «Дюнтур»)



Этап «Скала» (младшая группа)

1 место - команда «Эдельвейс»

2 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск – 2

3 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск – 1



Этап «Скала» (старшая группа)

1 место - команда ГЦ «Дюнтур»

2 место - команда «Вершина»



Этап «ПТС» (младшая группа)

1 место - команда «Эдельвейс»

2 место - команда «Титаник»

3 место - команда «Кедр»



Этап «ПТС» (старшая группа)

1 место - команда «Вершина»

2 место - команда ГЦ «Дюнтур»



Общекомандные результаты (младшая группа)

1 место - команда «Эдельвейс»

2 место - команда «Кедр»

3 место - команда «Титаник»

4 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск – 2

4 место - команда ДЮСШ г. Гусиноозёрск – 1

5 место - команда «Сэлэнгэ»



Общекомандные результаты (старшая группа)

1 место - команда «Вершина»

2 место - команда ГЦ «Дюнтур»



С 10 по 11 апреля в Бурятии после годичного перерыва состоялись ХV традиционные открытые республиканские соревнования по технике горного туризма памяти С.Д. Балданова. На протяжении двух дней команды соревновались в классах «А» и «Б» на этапах «Скала», «Поисково-спасательные работы» и «Горный бег», сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма РБ.Всего в соревнованиях участвовало тринадцать команд, из них по классу «А» – 5 команд, по классу «Б» – 8. В турнире в Иволгинском районе приняли участие команды республиканской поисково-спасательной службы, республиканского многоуровневого колледжа, ДЮСШ г. Гусиноозёрск, горного движения «Хан-Тенгри», «Вершина» Байкальского колледжа туризма и сервиса, «Эдельвейс» п. Селенгинск Кабанского района, «Титаник» п. Новокижингинск Кижингинского района, «Кедр» Иволгинского района, «Сэлэнгэ» г. Гусиноозёрск, городского центра детско-юношеского туризма, ресурсного центра ПВТС, сборная ФСТ.Победителями стали: