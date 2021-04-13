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В Бурятии разыграли футбольный кубок тренировочных матчей

В Бурятии разыграли футбольный кубок тренировочных матчей
Общество,  Фото:пресс-служба ДФЛ РБ
Победителями стали команды «СШ №5 2007», «Голеадор-1» и «Спарта»

В Бурятии 11 апреля завершился финал кубка тренировочных матчей 2021 детской футбольной лиги республики. Решающие игры по мини-футболу прошли в Иволгинске и школе №64 Улан-Удэ.

Победителями среди команд 2007-2008 годов рождения стала команда спортивной школы №5 2007 г.р. Второе место также заняла команда спортшколы №5, в которой играли футболисты 2008 года рождения. Тройку призёров замкнула команда «Лидер». Лучшим голкипером в возрастной группе стал Максим Кокорин («Лара»). Лучшим защитником был признан Николай Разумов («СШ №5 2008»). Лучшим нападающим был назван Баир Шапхаев («Лидер»). Титул лучшего игрока получил Саян Доржиев («СШ №5 2007»).

У команд 2009-2010 годов рождения кубок выиграл «Голеадор-1». На втором месте – «Голеадор-2». «Бронзу» завоевала СШОР Гусиноозёрска. Звание лучшего голкипера ушло к Артёму Комелягину («Спарта»). Лучшим защитником был выбран Вадим Хорчанов («Голеадор-2»). Лучшим нападающим по итогам стал Сергей Баруткин («СШОР Гусиноозёрск»). И лучшим игроком – Егор Плюснин («Голеадор-1»).

Среди футболистов младшей группы (2011-2012 гг. р.) победу праздновала команда «Спарта». Второе место ушло к команде «Байкал», третье – к «Ларе». Лучшим голкипером был выбран Матвей Ли («Байкал»), лучшим защитником – Артём Зданович («Спарта»). Лучшим в нападении стал Артём Соболев («Лара»), а лучшим игроком – Матвей Денисов («Спарта»). Об этом сообщает пресс-служба ДФЛ РБ.
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