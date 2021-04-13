На охрану лесов Бурятии хотят поставить беспилотники вертолётного типа

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Беспилотный летальный аппарат вертолётного типа лучше коптеров и дронов



В Бурятии обсудили возможность использования беспилотников вертолётного типа для защиты лесов.



- В республиканском агентстве лесного хозяйства прошло совещание с представителем холдинга «Вертолёты России», Константином Максимовым. В повестке - возможность применения беспилотной авиационной системы вертолётного типа для охраны и защиты лесов, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.



Такие беспилотники могут выполнять несколько задач: например, оперативно мониторить состояние лесов или выявлять нарушений в лесу с помощью аэрофотосъёмки.



- Кроме этого, возможна инструментальная разведка сложных лесных пожаров, а также оперативная доставка грузов в труднодоступные районы республики. У такого беспилотника большой плюс – в условиях местности, перепада высоты, он практически не имеет «потолков». Может снижаться, подниматься спокойно, - рассказал Константин Максимов.



Такой беспилотный летальный аппарат вертолётного типа значительно отличается от коптеров и дронов. Среди лётно-технических характеристик отмечен большой радиус действия –150 км, скорость полёта – 130 км в час и «практический потолок» - максимальная высота, на которую может подняться беспилотник. Этот показатель достигает почти 6 километров.



- Основная задача – это мониторинг лесных пожаров, чтобы он летал с определённой периодичностью, снимал на камеру. То есть, пожар он выявил, оператор видит – где, в каком примерно месте очаг, и сразу же направляет группировку. Если пожар в труднодоступной местности, беспилотник может перелететь через гору и обследовать кромку. На основе этих данных можно координировать действия, - отметил заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Сейчас обсуждается вопрос о тестовом использовании беспилотной авиационной системы вертолётного типа на территории лесов Бурятии в пожароопасный сезон этого года.



