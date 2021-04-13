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В Улан-Удэ в День космонавтики звучал голос Левитана

В Улан-Удэ в День космонавтики звучал голос Левитана
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
В трамваях прошла акция «108 минут»

12 апреля в России праздновали не только День космонавтики, но и юбилей со дня первого полёта в космос Юрия Гагарина. Ровно 60 лет назад он совершил исторический полёт и первым в истории человечества провел в открытом космосе 108 минут. Эту важную дату в Улан-Удэ отметили необычными акциями, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Ровно в 15 часов 2 минуты в крупных торгово-развлекательных центрах столицы Улан-Удэ по радио прозвучала запись голоса легендарного советского диктора Юрия Левитана, объявляющая о первом полёте в космическое пространство. Акция прошла в ТРЦ «Пиплс парк», ТЦ «Форум», а также «Capitall Mall».

Также волонтёры акции «Мы вместе» в «Форуме» раздали шоколадные конфеты в авторском оформлении ко Дню космонавтики и наборы защитных масок. А в «Пиплс парке», кроме записи голоса Юрия Левитана, звучал хит 1980-х годов ВИА «Земляне» «Трава у дома».

Кроме того, состоялась познавательно-патриотическая акция «108 минут». Акция прошла в трамвае, следующем по кольцевому маршруту №2 от конечной остановки на Шишковке. Во время следования данного трамвая активисты ОНФ совместно с участниками команды «Молодежка ОНФ» рассказывали пассажирам исторические факты о полете знаменитого космонавта Юрия Гагарина и раскрывали интересные факты о космосе.

Также прошла тематическая викторина, победителям которой вручались сувенирные шоколадные конфеты в авторском оформлении на тему Дня космонавтики.

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