 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 апреля

12 апреля

Популярное

В Бурятии проведут ритуал подношения хозяевам воды

В Бурятии проведут ритуал подношения хозяевам воды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Лусад» пройдёт 17 апреля в Иволгинском дацане

С наступлением весны ламы возобновляют проведение ритуалов «лусад» – подношения хозяевам воды (нагам). Первый лусад в этом сезоне ламы Иволгинского дацана в Бурятии проведут 17 апреля, в субботу, в 11:00.

- Ритуал почитания духов воды входит в число предназначенных для достижения каких-либо временных целей, будь то ниспослание дождя для обильных урожаев, устранения проблем, испрашивание счастья и мира для жителей той или иной местности. Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов» («луусын буудал»). В эти дни наиболее благоприятно оказывать им почитание, - рассказали в дацане.

Сбор состоится на источнике за территорией дацана с северной стороны в 11 часов утра, после окончания утреннего хурала. Желающих принять участие просят захватить с собой маски. Также можно подать прошение удалённо при отсутствии возможности побывать на ритуале лично. В следующий раз ритуал «лусад» пройдёт только в мае.

- Если ламы порекомендовали вам посетить ритуал «луса тахиха», то надо принести молоко, взятое от красной коровы или белой козы (можно просто свежее молоко, не в тетрапакетах), а также печенье и сладости. Следует хотя бы за день до этого не есть чеснок, лук, мясо, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
буддизм Бурятия Иволгинский район Иволгинский дацан дацан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проведут ритуал подношения хозяевам воды
В Бурятии проведут ритуал подношения хозяевам воды
Общество, 13.04.2021
«Лусад» пройдёт 17 апреля в Иволгинском дацане
В Бурятии соревновались в технике горного туризма
В Бурятии соревновались в технике горного туризма
Общество, 13.04.2021
Турнир прошёл в местности Тологой Иволгинского района
В Бурятии комплексы РЭБ нарушили планы условного противника
В Бурятии комплексы РЭБ нарушили планы условного противника
Общество, 13.04.2021
В ходе контрольной проверки военные применили комплексы «Лесочек» и «Борисоглебск-2»
В Бурятии разыграли футбольный кубок тренировочных матчей
В Бурятии разыграли футбольный кубок тренировочных матчей
Общество, 13.04.2021
Победителями стали команды «СШ №5 2007», «Голеадор-1» и «Спарта»
В Забайкалье выбрали чемпиона по разбиванию хребтовых костей
В Забайкалье выбрали чемпиона по разбиванию хребтовых костей
Общество, 13.04.2021
Победу в краевом турнире «Һээр шаалга» одержал спортсмен из села Цаган-Ола
Иркутская область отпразднует Всемирный день окружающей среды
Иркутская область отпразднует Всемирный день окружающей среды
Общество, 13.04.2021
В регионе проведут конкурс и открытый урок, посвящённые защите природы
В Бурятии отремонтируют дороги, ведущие к туробъектам
В Бурятии отремонтируют дороги, ведущие к туробъектам
Общество, 13.04.2021
В России приведут в порядок более 300 подобных дорог
В Забайкалье начнёт регулярные рейсы новая электричка
В Забайкалье начнёт регулярные рейсы новая электричка
Общество, 13.04.2021
Открылась продажа билетов на новый пригородный поезд Чита – Сретенск
В Улан-Удэ откроется выставка художников колледжа искусств
В Улан-Удэ откроется выставка художников колледжа искусств
Общество, 13.04.2021
Торжественное открытие состоится 19 апреля в художественном музее имени Ц.С. Сампилова
Улан-Удэ примет чемпионат России по женской борьбе
Улан-Удэ примет чемпионат России по женской борьбе
Общество, 13.04.2021
Соревнования пройдут в ФСК с 10 по 13 мая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^