В Бурятии проведут ритуал подношения хозяевам воды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Лусад» пройдёт 17 апреля в Иволгинском дацане



С наступлением весны ламы возобновляют проведение ритуалов «лусад» – подношения хозяевам воды (нагам). Первый лусад в этом сезоне ламы Иволгинского дацана в Бурятии проведут 17 апреля, в субботу, в 11:00.



- Ритуал почитания духов воды входит в число предназначенных для достижения каких-либо временных целей, будь то ниспослание дождя для обильных урожаев, устранения проблем, испрашивание счастья и мира для жителей той или иной местности. Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов» («луусын буудал»). В эти дни наиболее благоприятно оказывать им почитание, - рассказали в дацане.



Сбор состоится на источнике за территорией дацана с северной стороны в 11 часов утра, после окончания утреннего хурала. Желающих принять участие просят захватить с собой маски. Также можно подать прошение удалённо при отсутствии возможности побывать на ритуале лично. В следующий раз ритуал «лусад» пройдёт только в мае.



- Если ламы порекомендовали вам посетить ритуал «луса тахиха», то надо принести молоко, взятое от красной коровы или белой козы (можно просто свежее молоко, не в тетрапакетах), а также печенье и сладости. Следует хотя бы за день до этого не есть чеснок, лук, мясо, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

