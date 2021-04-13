«Лусад» пройдёт 17 апреля в Иволгинском дацане
С наступлением весны ламы возобновляют проведение ритуалов «лусад» – подношения хозяевам воды (нагам). Первый лусад в этом сезоне ламы Иволгинского дацана в Бурятии проведут 17 апреля, в субботу, в 11:00.
- Ритуал почитания духов воды входит в число предназначенных для достижения каких-либо временных целей, будь то ниспослание дождя для обильных урожаев, устранения проблем, испрашивание счастья и мира для жителей той или иной местности. Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов» («луусын буудал»). В эти дни наиболее благоприятно оказывать им почитание, - рассказали в дацане.
Сбор состоится на источнике за территорией дацана с северной стороны в 11 часов утра, после окончания утреннего хурала. Желающих принять участие просят захватить с собой маски. Также можно подать прошение удалённо при отсутствии возможности побывать на ритуале лично. В следующий раз ритуал «лусад» пройдёт только в мае.
- Если ламы порекомендовали вам посетить ритуал «луса тахиха», то надо принести молоко, взятое от красной коровы или белой козы (можно просто свежее молоко, не в тетрапакетах), а также печенье и сладости. Следует хотя бы за день до этого не есть чеснок, лук, мясо, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
В Бурятии проведут ритуал подношения хозяевам воды
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