В турнире примут участие 13 команд
В Забайкальском крае состоится турнир по волейболу среди девушек 2007-2008, 2009-2010 годов рождения, посвящённый памяти Бориса Лиги. В соревнованиях примут участие женские команды из Карымского, Чернышевска, Холбона, Дровяной, Читы, а также спортсменки из Иркутской области – всего свыше 140 человек.
- Стартуют соревнования 15 апреля и будут проходить в течение трёх дней на базе детско-юношеского центра «Олимпиец». В этом году участие в турнире примут 13 команд. На организацию мероприятий Минфин направил 50 тысяч рублей, - рассказала глава краевого министерства финансов Вера Антропова.
Борис Лига – организатор музеев физкультуры и спорта в Забайкалье, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель школы РСФСР. Участвовал в Великой Отечественной войне. Он основал первую женскую волейбольную команду в Агинском Бурятском округе, которая неоднократно становилась победительницей соревнований среди педагогических училищ РСФСР, затем основал команду «Забайкалка». Команда выигрывала соревнования среди студенческих спортивных клубов РСФСР, была победительницей соревнований среди педвузов РСФСР, обладательницей кубка СССР для команд Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщают пресс-службы правительства и министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Чите встретятся волейболистки из Забайкалья и Иркутской области
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В турнире примут участие 13 команд
Победители получат ценные призы
Турнир прошёл в местности Тологой Иволгинского района
Малышка родилась в день космонавтики
В ходе контрольной проверки военные применили комплексы «Лесочек» и «Борисоглебск-2»
Победителями стали команды «СШ №5 2007», «Голеадор-1» и «Спарта»
Победу в краевом турнире «Һээр шаалга» одержал спортсмен из села Цаган-Ола
В регионе проведут конкурс и открытый урок, посвящённые защите природы
В России приведут в порядок более 300 подобных дорог
Открылась продажа билетов на новый пригородный поезд Чита – Сретенск
Торжественное открытие состоится 19 апреля в художественном музее имени Ц.С. Сампилова
Спортсмены завоевали 20 медалей
Соревнования выиграла команда из Иркутска
Соревнования пройдут в ФСК с 10 по 13 мая
Галсан Базаржапов стал сильнейшим среди мужчин в классическом луке