В Чите встретятся волейболистки из Забайкалья и Иркутской области

В турнире примут участие 13 команд



В Забайкальском крае состоится турнир по волейболу среди девушек 2007-2008, 2009-2010 годов рождения, посвящённый памяти Бориса Лиги. В соревнованиях примут участие женские команды из Карымского, Чернышевска, Холбона, Дровяной, Читы, а также спортсменки из Иркутской области – всего свыше 140 человек.



- Стартуют соревнования 15 апреля и будут проходить в течение трёх дней на базе детско-юношеского центра «Олимпиец». В этом году участие в турнире примут 13 команд. На организацию мероприятий Минфин направил 50 тысяч рублей, - рассказала глава краевого министерства финансов Вера Антропова.



Борис Лига – организатор музеев физкультуры и спорта в Забайкалье, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель школы РСФСР. Участвовал в Великой Отечественной войне. Он основал первую женскую волейбольную команду в Агинском Бурятском округе, которая неоднократно становилась победительницей соревнований среди педагогических училищ РСФСР, затем основал команду «Забайкалка». Команда выигрывала соревнования среди студенческих спортивных клубов РСФСР, была победительницей соревнований среди педвузов РСФСР, обладательницей кубка СССР для команд Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщают пресс-службы правительства и министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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