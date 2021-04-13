Агинский лучник завоевал «золото» гран-при Европы

Общество, Фото: федерация стрельбы из лука Забайкальского края

Галсан Базаржапов стал сильнейшим среди мужчин в классическом луке



Гран-при Европы по стрельбе из лука прошёл в турецком городе Анталия с 7 по 11 апреля. В составе сборной России выступил забайкальский спортсмены Галсан Базаржапов. В финале по стрельбе из классического лука он встретился со спортсменом из Виргинских островов Николасом Д’Амо и одержал уверенную победу.



- В стартовом круге Галсан был шестым, что дало ему возможность начать борьбу за медаль сразу с 1/16 финалов, а не с 1/48 или 1/24, что сэкономило ему сил и дало время настроиться на уверенную борьбу, - сообщается на сайте Российской Федерации стрельбы из лука.



Отметим, что в марте Бэлигто Цынгуев также занял первое место гран-при Европы по стрельбе из лука, который проходил в хорватском городе Пореч. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

