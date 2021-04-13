Росгвардейцы Бурятии рассказали, как готовятся к параду Победы



















Личный состав управления Росгвардии по Республике Бурятия готовится к параду Победы вместе с военнослужащими соединений и воинских частей Восточного военного округа Улан-Удэнского гарнизона.Ежедневно военнослужащие и сотрудники парадного расчёта войск правопорядка отрабатывают одиночную строевую подготовку, подготовку в составе шеренг и слаживание действий парадного расчёта в соответствии с ритуалом проведения парада.- Мы оттачиваем навыки строевого шага, выдерживания интервалов и дистанций, а также равнения в строю на месте и в движении, - пояснил заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Василий Лосев.Все участники парадного расчёта проходят вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.Росгвардейцы Бурятии ежегодно участвуют в парадах на площади Советов Улан-Удэ.