Победу в краевом турнире «Һээр шаалга» одержал спортсмен из села Цаган-Ола
Завершился чемпионат Забайкальского края по традиционным состязаниям «hээр шаалга». Свои силы и спортивную удачу испытали больше двухсот спортсменов Агинского Бурятского округа и районов края.
Звание чемпиона турнира и главный приз было разыграно среди 23 сильнейших участников. В финале 29 летний спортсмен из села Цаган-Ола Баир Дашидоржиев разбил пять хребтовых костей за 3,25 секунды, что стало лучшим результатом и обеспечило ему бесспорную победу.
- Активно начал тренироваться четыре года назад. Уверенность в своих силах появилась, когда в 2018 году на соревнованиях Цугольского дацана, посвящённому Майдари хурал, стал победителем в составе команды нашего села, – рассказал Баир Дашидоржиев.
Призёрами абсолютного первенства чемпионата стали:
1 место – Дашидоржиев Баир (с. Цаган-Ола)
2 место – Дугаров Соёл («Динамо»)
3 место – Дондоков Суранзан ( с. Хойто-Ага)
В командном первенстве в тройку призёров вошли:
1 место – с. Догой «Домог-2» (55 баллов)
2 место – СП «Хойто-Ага» (53 балла)
3 место – СП «Цаган-Челутай» «Бульжарута» (53балла)
- Кроме того, абсолютный победитель турнира Баир Дашидоржиев стал кандидатом в мастера спорта по национальным видам спорта. Спортсменам, занявшим призовые места, присвоены спортивные разряды, - отметил начальник отдела развития физической культуры и спорта окружной администрации Булат Бальжинимаев.
Напомним, данный турнир стал отборочным этапом в ходе подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана», который состоится летом в Агинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации АБО.
В Забайкалье выбрали чемпиона по разбиванию хребтовых костей
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Победу в краевом турнире «Һээр шаалга» одержал спортсмен из села Цаган-Ола
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