Уволенный охранник пожаловался бурятскому омбудсмену

Уволенный охранник противотуберкулёзного диспансера заявил о нарушенных правах



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступила жалоба уволенного по сокращению охранника республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера. Он пожаловался на нарушение его трудовых прав: неполную оплату сверхурочной работы, регулярную переработку и т.д.



По запросу омбудсмена Государственная инспекция труда провела проверку. Выявлено значительное количество нарушений, сообщили в аппарате уполномоченного.



- Так, мужчина был допущен к работе с вредными условиями труда по совместительству при «вредной» основной работе. Охранник выполнял по инициативе работодателя термометрию посетителей без письменного согласия (отказа) и без соглашения о размере вознаграждения. Стимулирующие выплаты за качество работы начислены заявителю только в декабре 2020 года, в другие месяцы не начислялись и не выплачивались, - перечислили в аппарате бурятского омбудсмена.



Также при приёме гражданина на работу в его в трудовом договоре не была определена продолжительность ежедневной работы (смены), отличающейся от общих правил, время начала и окончания работы, число смен и т.д. Режим ненормированного рабочего дня не устанавливался, вследствие чего установить факт выполнения сверхурочной работы невозможно.



- Заработная плата за апрель-октябрь 2020 года начислялась и выплачивалась заявителю в размере ниже минимального размера оплаты труда вследствие включения в состав заработной платы, не превышающей МРОТ, оплаты работы в ночное время, в выходные и праздничные дни, доплаты за работу во вредных условиях, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.



При этом положения Трудового кодекса РФ не предполагают включения в состав заработной платы работника, не превышающей минимальный размер оплаты труда, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также доплаты за работу, выполняемой в порядке совмещения должностей.



Учитывая выявленные нарушения, расчёт при увольнении за неиспользованный отпуск как по основному месту работы, так и по совместительству, выплачен не в полном размере. При этом денежная компенсация за неполную выплату заработной платы не начислена.



Государственная инспекция труда в адрес работодателя внесла предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.



