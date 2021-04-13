 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 апреля

12 апреля

Популярное

Уволенный охранник пожаловался бурятскому омбудсмену

Уволенный охранник пожаловался бурятскому омбудсмену
Общество,  Фото:pixabay.com
Уволенный охранник противотуберкулёзного диспансера заявил о нарушенных правах

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступила жалоба уволенного по сокращению охранника республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера. Он пожаловался на нарушение его трудовых прав: неполную оплату сверхурочной работы, регулярную переработку и т.д.

По запросу омбудсмена Государственная инспекция труда провела проверку. Выявлено значительное количество нарушений, сообщили в аппарате уполномоченного.

- Так, мужчина был допущен к работе с вредными условиями труда по совместительству при «вредной» основной работе. Охранник выполнял по инициативе работодателя термометрию посетителей без письменного согласия (отказа) и без соглашения о размере вознаграждения. Стимулирующие выплаты за качество работы начислены заявителю только в декабре 2020 года, в другие месяцы не начислялись и не выплачивались, - перечислили в аппарате бурятского омбудсмена.

Также при приёме гражданина на работу в его в трудовом договоре не была определена продолжительность ежедневной работы (смены), отличающейся от общих правил, время начала и окончания работы, число смен и т.д. Режим ненормированного рабочего дня не устанавливался, вследствие чего установить факт выполнения сверхурочной работы невозможно.

- Заработная плата за апрель-октябрь 2020 года начислялась и выплачивалась заявителю в размере ниже минимального размера оплаты труда вследствие включения в состав заработной платы, не превышающей МРОТ, оплаты работы в ночное время, в выходные и праздничные дни, доплаты за работу во вредных условиях, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

При этом положения Трудового кодекса РФ не предполагают включения в состав заработной платы работника, не превышающей минимальный размер оплаты труда, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также доплаты за работу, выполняемой в порядке совмещения должностей.

Учитывая выявленные нарушения, расчёт при увольнении за неиспользованный отпуск как по основному месту работы, так и по совместительству, выплачен не в полном размере. При этом денежная компенсация за неполную выплату заработной платы не начислена.

Государственная инспекция труда в адрес работодателя внесла предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

уполномоченный по правам человека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии семена сосны оказались высшего класса
В Бурятии семена сосны оказались высшего класса
Общество, 13.04.2021
Семена будут использованы для восстановления леса
В Улан-Удэ ТГК-14 обязали сделать теплоизоляцию
В Улан-Удэ ТГК-14 обязали сделать теплоизоляцию
Общество, 13.04.2021
Отсутствие теплоизоляции выявила прокуратура
В Бурятии выбрали лучшие талисманы «Козлёнок Бабана»
В Бурятии выбрали лучшие талисманы «Козлёнок Бабана»
Общество, 13.04.2021
Подведены итоги республиканского конкурса по созданию талисмана
Иркутск примет фестиваль современного искусства
Иркутск примет фестиваль современного искусства
Общество, 13.04.2021
В программе фестиваля – спектакли, выставка, кинопоказы, лекции и мастер-классы
В Бурятии местами снег
В Бурятии местами снег
Общество, 13.04.2021
В республике сохранится прохладная погода 
В Бурятии проходит турнир по мини-футболу
В Бурятии проходит турнир по мини-футболу
Общество, 12.04.2021
Первые матчи прошли в эти выходные в Улан-Удэ
В Чите в параде Победы примет участие авиация
В Чите в параде Победы примет участие авиация
Общество, 12.04.2021
Во время воздушной части пролетят вертолёты, штурмовики и истребители
В Улан-Удэ начал подготовку к 9 мая сводный оркестр ВВО
В Улан-Удэ начал подготовку к 9 мая сводный оркестр ВВО
Общество, 12.04.2021
В репертуар для парада Победы войдут 30 произведений
Иркутский бобслеист победил на чемпионате России
Иркутский бобслеист победил на чемпионате России
Общество, 12.04.2021
Экипаж спортсмена стал лучшим с результатом 3:39,37
В Курумканском районе Бурятии проведут фестиваль народных театров
В Курумканском районе Бурятии проведут фестиваль народных театров
Общество, 12.04.2021
Мероприятие посвятят юбилеям Барагханского и Гаргинского народных театров
Поезд Чита – Москва возобновил ежедневное курсирование
Поезд Чита – Москва возобновил ежедневное курсирование
Общество, 12.04.2021
К концу года он будет полностью состоять из новых вагонов
В Бурятии военные обновят воинские памятники и мемориалы
В Бурятии военные обновят воинские памятники и мемориалы
Общество, 12.04.2021
Ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу на улице Королёва
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу на улице Королёва
Общество, 12.04.2021
Работы планируется завершить до октября этого года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^