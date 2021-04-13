В Усть-Ордынском округе состоялся турнир по волейболу памяти Леонида Хутанова

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Соревнования выиграла команда из Иркутска



Открытый волейбольный турнир среди мужских команд памяти государственного деятеля Леонида Хутанова состоялся в посёлке Усть-Ордынский. Турнир организован по инициативе родных и друзей Л.А. Хутанова и администрации Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа.



В турнире приняли участие 145 спортсменов из 12 команд. Первое место заняла команда «Мега Строй Групп» из Иркутска, второе – волейболисты села Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района, третье место – команда Баяндаевского района.



Леонид Александрович Хутанов родился 1 января 1947 года. Окончил Иркутский сельскохозяйственный институт и Новосибирскую высшую партийную школу. Несколько десятилетий занимал руководящие должности в Усть-Ордынском Бурятском округе. Являлся членом Совета федерации Федерального собрания РФ.



По словам руководителя администрации УОБО Анатолия Прокопьева, традиция проводить спортивные мероприятия памяти известных земляков или на призы прославленных спортсменов широко распространена во всех муниципальных образованиях округа. Ежегодно проводятся турниры по игре шатар, шахматам и шашкам памяти Героя Советского Союза, генерал-майора Ильи Балдынова, традиционный турнир по вольной борьбе среди школьников памяти Героя Советского Союза, гвардии-полковника Владимира Борсоева и открытое областное первенство по стрельбе из лука памяти Дондока Доржиева, участника Великой Отечественной войны. Также проводятся турнир по футболу на снегу, посвящённый памяти 11 комсомольцев, погибших за Советскую власть; турниры по вольной борьбе на призы мастеров спорта СССР братьев Махутовых; окружной турнир по вольной борьбе среди мужчин и юношей памяти обладателя кубка мира Олега Алексеева; первенство округа по стрельбе из лука среди школьников на призы чемпиона мира среди юношей Алексея Николаева. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

