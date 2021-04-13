Юрлицу назначен штраф
Прокуратура Баунтовского района Бурятии выявила нарушение законодательства о недрах.
- Для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд население посёлка использует привозную воду из водозаборной скважины. Обеспечение населения водой осуществляет администрация поселения. В нарушение закона «О недрах», снабжение посёлка водой производится в отсутствие лицензии, удостоверяющей право на пользование подземными водами, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор района внёс главе сельского поселения представление. По результатам его рассмотрения администрация приняла меры по получению лицензии. В отношении администрации сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами). Юридическому лицу назначен штраф.
В Бурятии жители посёлка пили непонятно какую воду
Общество, Фото:
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