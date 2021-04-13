Семена будут использованы для восстановления леса
Специалисты Центра защиты леса Бурятии провели оценку характеристик используемых при лесовосстановлении семян. Всего было рассмотрено 11 партий семян сосны обыкновенной, заготовленных в республике.
- На посевные качества было проверено 11 партия семян массой 170,7 килограмм. Из них свежезаготовленных семян – девять партий массой 149,8 килограмм и хранящихся семян – две партии массой 20,9 килограмм, - сообщили в центре защиты леса Бурятии.
Качество свежезаготовленных семян традиционно высокое – к первому классу качества относятся 100% проверенных семян.
Все партии семян прошли анализ на заражённость грибами.
В настоящее время в Бурятскую лесосеменную станцию поступило 25 новых партий семян, все они уже находятся в работе.
В Бурятии семена сосны оказались высшего класса
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