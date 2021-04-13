В Бурятии семена сосны оказались высшего класса

Общество, Фото: Центр защиты леса Бурятии

Семена будут использованы для восстановления леса



Специалисты Центра защиты леса Бурятии провели оценку характеристик используемых при лесовосстановлении семян. Всего было рассмотрено 11 партий семян сосны обыкновенной, заготовленных в республике.



- На посевные качества было проверено 11 партия семян массой 170,7 килограмм. Из них свежезаготовленных семян – девять партий массой 149,8 килограмм и хранящихся семян – две партии массой 20,9 килограмм, - сообщили в центре защиты леса Бурятии.



Качество свежезаготовленных семян традиционно высокое – к первому классу качества относятся 100% проверенных семян.



Все партии семян прошли анализ на заражённость грибами.



В настоящее время в Бурятскую лесосеменную станцию поступило 25 новых партий семян, все они уже находятся в работе.

