Отсутствие теплоизоляции выявила прокуратура
Прокуратура Железнодорожного района проверила филиал ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс».
Выявлено, что на наружном трубопроводе тепловых сетей по улице Любови Шевцовой в Улан-Удэ отсутствует теплоизоляция.
- Ненадлежащая эксплуатация сетей ставит под угрозу предоставление населению тепловой энергии и горячего водоснабжения надлежащего качества, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на филиал ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс» обязанности по проведению теплоизоляции наружных сетей данного участка.
Железнодорожный районный суд требования прокурора удовлетворил, обязав ресурсоснабжающую организацию провести теплоизоляцию в срок до 1 сентября 2021 года.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Улан-Удэ ТГК-14 обязали сделать теплоизоляцию
Общество, Фото:
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