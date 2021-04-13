В Улан-Удэ ТГК-14 обязали сделать теплоизоляцию

Отсутствие теплоизоляции выявила прокуратура



Прокуратура Железнодорожного района проверила филиал ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс».



Выявлено, что на наружном трубопроводе тепловых сетей по улице Любови Шевцовой в Улан-Удэ отсутствует теплоизоляция.



- Ненадлежащая эксплуатация сетей ставит под угрозу предоставление населению тепловой энергии и горячего водоснабжения надлежащего качества, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на филиал ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс» обязанности по проведению теплоизоляции наружных сетей данного участка.



Железнодорожный районный суд требования прокурора удовлетворил, обязав ресурсоснабжающую организацию провести теплоизоляцию в срок до 1 сентября 2021 года.



Решение суда не вступило в законную силу.

