Ещё 160 человек заболели COVID-19
По данным оперштаба, на утро 12 апреля в Иркутской области зарегистрировано 63 543 подтверждённых случая инфицирования с начала пандемии. За сутки выявили 160 больных.
Сейчас госпитализировано 1406 человек.
За весь период выздоровело 61 662 пациента, в том числе за последние сутки – 170.
С начала пандемии умерло 2207 человек, 8 из них скончались за прошедшие сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 36 596 случаев заражения. Суточный прирост составил 45 больных.
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 63,5 тысячи
Общество, Фото:
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