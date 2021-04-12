Более полувека назад бурятские артисты встретились с Юрием Гагариным

- Наверное, мало кто из наших земляков видел эти исторические снимки, - говорится в описании.





- Когда Гагарин полетел в космос, мне было всего 14 лет. Я помню этот день, как все люди вышли во двор, кричали «Ура». А потом я уехала учиться в Хабаровск, а мои родители жили в Комсомольске-на-Амуре, это такой город на Дальнем Востоке. Сказали, что на 35-летие прилетит Гагарин. Все собрались на набережной Амура, он на вертолёте прилетел. Сказал нам: «Здравствуйте, я вас поздравляю. Вашему городу юности 35 лет». Это было 50 лет назад, - рассказала Елена Вербуль.







Сегодня отмечается 60-летие первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. На старте Юрий Гагарин произнёс фразу «Поехали!», ставшую впоследствии знаменитой. За полёт в космос он был удостоен звания Героя Советского Союза.











фото - директор театрального музея Бурятского театра оперы и балета Ольга Шагланова, страница Лии Балдановой, администрация Улан-Удэ



Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. К этой дате в паблике правительства Бурятии поделились редким снимком. На фото – народные артисты СССР из республики, легендарная балерина Лариса Сахьянова и оперный певец Лхасаран Линховоин. Они сфотографировались с Юрием Гагариным.Снимок, вероятно, сделан в 1967 году, во время празднования 35-летия основания города Комсомольск-на-Амуре.Улан-удэнка Елена Сергеевна Вербуль, врач медкабинета администрации города, тогда воочию видела самого Юрия Гагарина. Сегодня она поделилась своими воспоминаниями о том, как народ встречал первого космонавта в Комсомольске-на-Амуре. Тогда Елена Вербуль жила там.