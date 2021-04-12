Иркутский бобслеист победил на чемпионате России

Экипаж спортсмена стал лучшим с результатом 3:39,37



Спортсмен Иркутской области, разгоняющий Максим Белугин победил на чемпионате России по бобслею среди четырёхместных экипажей. Соревнования проходили с 1 по 10 апреля на олимпийской санно-бобслейной трассе «Санки» в Сочи.



Максим Белугин вместе с пилотом из Красноярского края Максимом Андриановым и разгоняющими Романом Кошелевым, Дмитрием Лопиным, Ильвиром Хузиным одержали победу с результатом 3:39,37. Второе место занял экипаж Ростислава Гайтюкевича (3:39,78). Третий результат показал экипаж Алексея Стульнева (3:39,80).



Напомним, Максим Белугин тренируется у заслуженного тренера России Павла Колоедова в областной школе высшего спортивного мастерства. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

