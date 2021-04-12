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Читинцы отпраздновали бриллиантовую свадьбу в День космонавтики

Читинцы отпраздновали бриллиантовую свадьбу в День космонавтики
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Черновского района Читы
День регистрации Назаровых совпал с первым полётом человека в космос

В Чите 60-летие семейной жизни отпраздновали Альберт Иванович и Людмила Емельяновна Назаровы. Примечательно, что в день регистрации – 12 апреля 1961 года – Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. С бриллиантовой свадьбой семейную пару поздравили не только родственники и друзья семьи, но и администрация Черновского района. Также в этом году кандидатура супругов была выдвинута на награждение медалью «За любовь и верность».

Родились Альберт и Людмила в 1937 году: Альберт - в посёлке Аксеново-Зиловское Чернышевского района в семье железнодорожника, а Людмила - на Украине. Когда девочке было 2 года, её семья переехала в Читинскую область. Ребята жили на противоположных сторонах реки и учились в параллельных классах.

После окончания десятилетки пути молодых разошлись. Людмила уехала учиться в медицинское училище на Украину. Альберт отслужил 3 года в рядах Советской Армии, потом стал работать фрезеровщиком на машиностроительном заводе в Иркутске. Один из его приездов на родину совпал с возвращением Людмилы. После двух лет отношений молодые сыграли свадьбу. В 1962 году в семье появился первенец Сергей, а в 1967 году, после переезда Назаровых в Читу, родилась дочь Наталья.

В Чите молодая семья обосновалась в строящемся посёлке ГРЭС, и с тех пор жизнь и трудовая деятельность супругов стала неразрывно связана с Черновским районом. Альберт Иванович устроился работать на станкостроительный завод, окончил Читинский политехнический институт. Его высокий профессионализм был отмечен многочисленными грамотами и наградами, среди которых знак «Почётный станкостроитель» и звание «Мастер – золотые руки» в книге почёта Читинской области. Старшую медицинскую сестру детского сада Людмилу Емельяновну знали все дети посёлка. Также ей довелось поработать в больнице, доме ребёнка и станции скорой помощи.

В настоящее время оба супруга на заслуженной пенсии. Альберт Иванович до сих пор водит машину, а Людмила Емельяновна ведёт хозяйство. Также Назаровы – любящие дедушка и бабушка, у них 4 внука и 4 правнука. Об этом сообщает пресс-служба администрации Черновского района Читы.
Чита свадьба юбилей семьи
 
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