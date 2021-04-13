В Бурятии местами снег

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9, днём до 13 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +9,+11.



По данным Бурятского гидрометцетра, 13 апреля по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, днём по юго-западу и Прибайкалью до 13-16 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +8,+13, по Прибайкалью и северу 0,+5.