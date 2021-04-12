«Идёт в Госдуму»: Игорь Марковец подал документы в исполком «Единой России»



«За 8 лет работы депутатом я понял, что очень многие вопросы необходимо оперативно и качественно решать и на федеральном уровне. Мы здесь живём, это наш дом, здесь живут наши семьи, и надеяться, что кто-то другой будет решать наши проблемы - это наивно, нам надо активнее самим в этом участвовать».



Как сообщили в исполкоме партии, количество желающих принять участие в праймериз на выборах депутатов Госдумы в Бурятии увеличивается.



«Мы стараемся больше освещать эту процедуру, только институт предварительного голосования даёт возможность попробовать себя в политике, понять, как работает весь механизм изнутри, потому конечно, мы видим, что желающих становится больше», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета БРО партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.



Напомним, процедура регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании «Единой России» стартовала две недели назад, на сегодня документы в исполком подали 12 кандидатов. Среди них - шоумен и самый известный «человек-паук» Улан-Удэ Александр Афонин, депутат Народного Хурала Татьяна Мантатова, министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов.





Сегодня документы для участия в предварительном голосовании перед выборами в Госдуму на территории Бурятии подал депутат Народного Хурала Игорь Марковец. Участие в праймериз - абсолютно взвешенное решение, отметил он: