В Бурятии по Байкалу пробежали лыжный марафон

Общество, Фото: федерация лыжных гонок РБ

Гонки проходили на Байкальском Прибое



10 апреля в Бурятии прошёл лыжный марафон на призы мастера спорта В.В. Мироманова. Соревнования проводились на Байкальском прибое. На старт вышли около 90 человек спортсменов из Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.



Победителями соревнований стали: у девушек 2005-2006 гг.р. (10 км) – Татьяна Ивченко (Каменская СШ); у юношей 2005-2006 гг.р. (15 км) – Георгий Котов (Селенгинская СШ); у девушек 2003-2004 гг.р. (15 км) – Маргарита Самарцева-Кузницына (Мухоршибирская СШ); у юношей 2003-2004 гг.р. (20 км) – Даниил Жданов (ВСГУТУ); у женщин 1982-2002 гг.р. (30 км) – Екатерина Литвинова (Заиграево); у мужчин 1982-2002 гг.р. (50 км) – Игорь Елтышев (СШ №4 Улан-Удэ); у женщин 1972-1981 гг.р. (30 км) – Анна Самарцева (КЛЛ «Соболь»); у мужчин 1972-1981 гг.р. (50 км) – Юрий Сурков (Иркутская область); у женщин 1962-1971 гг.р. (30 км) – Нина Шевелева (ЛК «Комсомол»); у мужчин 1962-1971 гг.р. (50 км) – Алексей Сизиков; у женщин 1961 г.р. и старше (30 км) – Ирина Мункоева (Улан-Удэ); у мужчин 1961 г.р. и старше (50 км) – Александр Бурлаков (Селенгинск). Об этом сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.

