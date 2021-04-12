 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 апреля

11 апреля

Популярное

В Бурятии по Байкалу пробежали лыжный марафон

В Бурятии по Байкалу пробежали лыжный марафон
Общество,  Фото:федерация лыжных гонок РБ
Гонки проходили на Байкальском Прибое

10 апреля в Бурятии прошёл лыжный марафон на призы мастера спорта В.В. Мироманова. Соревнования проводились на Байкальском прибое. На старт вышли около 90 человек спортсменов из Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.

Победителями соревнований стали: у девушек 2005-2006 гг.р. (10 км) – Татьяна Ивченко (Каменская СШ); у юношей 2005-2006 гг.р. (15 км) – Георгий Котов (Селенгинская СШ); у девушек 2003-2004 гг.р. (15 км) – Маргарита Самарцева-Кузницына (Мухоршибирская СШ); у юношей 2003-2004 гг.р. (20 км) – Даниил Жданов (ВСГУТУ); у женщин 1982-2002 гг.р. (30 км) – Екатерина Литвинова (Заиграево); у мужчин 1982-2002 гг.р. (50 км) – Игорь Елтышев (СШ №4 Улан-Удэ); у женщин 1972-1981 гг.р. (30 км) – Анна Самарцева (КЛЛ «Соболь»); у мужчин 1972-1981 гг.р. (50 км) – Юрий Сурков (Иркутская область); у женщин 1962-1971 гг.р. (30 км) – Нина Шевелева (ЛК «Комсомол»); у мужчин 1962-1971 гг.р. (50 км) – Алексей Сизиков; у женщин 1961 г.р. и старше (30 км) – Ирина Мункоева (Улан-Удэ); у мужчин 1961 г.р. и старше (50 км) – Александр Бурлаков (Селенгинск). Об этом сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.
Байкал марафон лыжные гонки Бурятия спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии по Байкалу пробежали лыжный марафон
В Бурятии по Байкалу пробежали лыжный марафон
Общество, 12.04.2021
Гонки проходили на Байкальском Прибое
Жителям Бурятии предложили сделать фото на улице Гагарина
Жителям Бурятии предложили сделать фото на улице Гагарина
Общество, 12.04.2021
Победители получат сувениры от Роскосмоса
В Забайкалье восстановят более 100 домов, пострадавших от урагана
В Забайкалье восстановят более 100 домов, пострадавших от урагана
Общество, 12.04.2021
После осмотра будет установлена сумма, необходимая для восстановления объектов
Борицы из Бурятии поборются за медали чемпионата Европы
Борицы из Бурятии поборются за медали чемпионата Европы
Общество, 12.04.2021
Соревнования состоятся в Варшаве с 19 по 25 апреля
Ориентировщик из Бурятии выиграл Кубок России
Ориентировщик из Бурятии выиграл Кубок России
Общество, 12.04.2021
Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска стал первым на соревнованиях в Волгограде
Усть-ордынский борец снова стал победителем первенства России
Усть-ордынский борец снова стал победителем первенства России
Общество, 12.04.2021
Фёдор Балтуев в очередной раз стал сильнейшим среди юниоров до 21 года
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Общество, 12.04.2021
Эпицентр находится на Байкале
На Байкале просыпаются медведи
На Байкале просыпаются медведи
Общество, 12.04.2021
Вышедшие из спячки медведи находятся в поисках кореньев
В центре Улан-Удэ выстроились «живые знаки»
В центре Улан-Удэ выстроились «живые знаки»
Общество, 12.04.2021
Акция прошла на проспекте Победы
Родители малышки Адисы о закрытии сбора: «До сих пор не можем поверить»
Родители малышки Адисы о закрытии сбора: «До сих пор не можем поверить»
Общество, 12.04.2021
Стало известно, каким образом ГОК «Озёрный» предоставит деньги, которые спасут жизнь тяжелобольной Адисы
Живущий в Уганде бурятский врач рассказал о людоедах
Живущий в Уганде бурятский врач рассказал о людоедах
Общество, 12.04.2021
Алдар Борисов живёт в африканской стране на протяжении многих лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^